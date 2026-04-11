РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Основната цел на преговорите за NIS е премахването на американските санкции

сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович

Основната цел на Белград в преговорите за промяна на собствеността на NIS (НИС, Нефтена индустрия на Сърбия) е премахването на американските санкции срещу нея. Това заяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович в интервю за вестник „Политика“.

„Основната цел е премахването на санкциите. Важно е също така да се запазят работните места, да се осигурят продължаващи инвестиции и най-важното – обемите на производство и рафиниране на петролни продукти в рафинерията в Панчево да останат достатъчни, за да се осигурят редовни, непрекъснати и надеждни доставки на нашия пазар“, подчерта сръбският министър на енергетиката.

Според Джедович-Ханданович,

Сърбия работи по междуправителствено споразумение за НИС и има свои „червени линии“, които няма да прекрачи.

НИС NIS Нови Сад офис

Това се дължи на необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност на страната. Тя също така подчерта, че геополитиката определя несигурността в енергийния сектор, което прави важно Белград да осигури функционирането на националната петролна компания.

„Газпром“ и унгарският концерн MOL обявиха на 19 януари, че са подписали писмо за намерение за продажба на дял в сръбската NIS. Сръбските власти обявиха увеличение на дела си в компанията с 5%, което ще позволи на Белград да повлияе на определени решения на събранието на акционерите. MOL също така води преговори с ADNOC от ОАЕ за присъединяване към NIS като миноритарен акционер.

Собствениците на NIS са принудени да продават активите си, защото са обект на санкции от САЩ.

През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави сръбската компания към списъка със санкции заедно с мажоритарния ѝ акционер, Газпром нефт. След няколко забавяния ограниченията влязоха в сила на 9 октомври същата година. На 11 ноември 2025 г. сръбското Министерство на енергетиката обяви, че руските собственици на NIS са уведомили Съединените щати за готовността си да прехвърлят контрола над компанията на трета страна. Преди това Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи оперативния лиценз на NIS до 17 април.

Основните производствени мощности на NIS се намират в Сърбия, България, Босна и Херцеговина, Унгария и Румъния. Мажоритарни акционери са „Газпром нефт“ (44.85%), Сърбия (29.87%) и АО „Интелиджънс“ от Санкт Петербург, управлявана от „Газпром Капитал“ (11.3%).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.