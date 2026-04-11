Иран не може да отвори Ормузкия проток поради хаотичното поставяне на мини

Иран не е в състояние да отвори напълно Ормузкия проток поради трудности при откриването и обезвреждането на мини, поставени във водите му, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служители.

Според вестника, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е минирал пролива през март, използвайки малки кораби, малко след началото на военните действия на САЩ и Израел в Иран. Това доведе до спиране на корабоплаването в региона и рязко покачване на световните цени на енергията. Проходът беше отворен само за кораби от приятелски страни, включително Русия и Китай, и за тези, които се съгласиха да платят такса.

Според The New York Times,

Корпусът на гвардейците на ислямската революция разпространи карта на „безопасни коридори“ през Ормузкия проток.

Точността на тези карти обаче е съмнителна. Много мини са били поставени хаотично и без фиксирани координати, а някои взривни устройства са били умишлено оставени да се носят по течението. Това създава сериозни проблеми за откриването и обезвреждането на мините, обяснява вестникът.

Както отбелязаха американски служители в интервю за The New York Times,

процесът на неутрализиране на военноморски мини е значително по-сложен от самото им поставяне.

Нито САЩ, нито Иран притежават мощно оборудване за бързо разминиране. Американските военни разполагат само с крайбрежни кораби с миночистачи, докато иранските сили нямат капацитет за бързо неутрализиране дори на собствените си боеприпаси.

Ормузкият проток е стратегически важен маршрут,

през който преминават приблизително 15% от световния петрол и 20% от втечнения природен газ.

По време на преговорите САЩ настояват Иран да отвори напълно морския път, в противен случай военните действия ще се възобновят. В момента между двете страни е в сила двуседмично прекратяване на огъня.