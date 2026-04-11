Иран не може да отвори Ормузкия проток поради хаотичното поставяне на мини

Износът на петрол от Саудитска Арабия е паднал с 50% през март

Иран не е в състояние да отвори напълно Ормузкия проток поради трудности при откриването и обезвреждането на мини, поставени във водите му, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служители.

Според вестника, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е минирал пролива през март, използвайки малки кораби, малко след началото на военните действия на САЩ и Израел в Иран. Това доведе до спиране на корабоплаването в региона и рязко покачване на световните цени на енергията. Проходът беше отворен само за кораби от приятелски страни, включително Русия и Китай, и за тези, които се съгласиха да платят такса.

Според The New York Times,

Корпусът на гвардейците на ислямската революция разпространи карта на „безопасни коридори“ през Ормузкия проток.

Иран обяви, че ще запали всеки кораб, който се опитва да мине през Ормузкия проток

Точността на тези карти обаче е съмнителна. Много мини са били поставени хаотично и без фиксирани координати, а някои взривни устройства са били умишлено оставени да се носят по течението. Това създава сериозни проблеми за откриването и обезвреждането на мините, обяснява вестникът.

Както отбелязаха американски служители в интервю за The New York Times,

процесът на неутрализиране на военноморски мини е значително по-сложен от самото им поставяне.

Нито САЩ, нито Иран притежават мощно оборудване за бързо разминиране. Американските военни разполагат само с крайбрежни кораби с миночистачи, докато иранските сили нямат капацитет за бързо неутрализиране дори на собствените си боеприпаси.

Ормузкият проток е стратегически важен маршрут,

през който преминават приблизително 15% от световния петрол и 20% от втечнения природен газ. 

По време на преговорите САЩ настояват Иран да отвори напълно морския път, в противен случай военните действия ще се възобновят. В момента между двете страни е в сила двуседмично прекратяване на огъня.

