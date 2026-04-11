Турция е подготвила законопроект за пълна забрана на тютюна до 2040 г.

Турските законодатели са подготвили законопроект за пълна забрана на продажбата на тютюн, всички тютюневи изделия и изделия за пушене до 2040 година. Според вестник „Хюриет“, законопроектът е изготвен от управляващата Партия на справедливостта и развитието и е съобразен с целите на страната за европейска интеграция.

Ако бъде одобрен, новите мерки ще засегнат пряко приблизително 19 милиона потребители и пушачи на цигари в Турция.

От 1 януари 2040 г., когато забраната влезе в сила, производителите, вносителите и продавачите на тютюн ще бъдат наказвани с глоби от 1 милион до 5 милиона турски лири (20 000-110 000 долара). Лицата, които купуват или притежават тютюневи изделия или устройства за пушене, също ще се сблъскат със значителни глоби.

Проектът актуализира и определението за тютюневи изделия.

Този списък ще включва не само традиционни цигари, но и електронни цигари, устройства за нагряване на тютюн, всички системи, съдържащи органичен или синтетичен никотин, и продукти, имитиращи цигари, дори и да не съдържат тютюн.

Всички регулаторни мерки и подготовката за пълна забрана през 2040 г., ако бъде приет съответният закон, ще се прилагат поетапно. Забраната за пушене на обществени места ще бъде разширена, а продажбите на тютюн ще бъдат ограничени до безкасови плащания.