Служебният министър на туризма изрази умерен оптимизъм за летния туристически сезон

В студиото на „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ служебният министър на туризма Ирена Георгиева изрази умерен оптимизъм за летния туристически сезон в България.

Министър Георгиева подчерта, че празниците са време както за размисъл, така и за пътувания. Геополитическите конфликти обаче, вече оказват пряко влияние върху туристическия сектор, особено при пътуванията към Близкия изток. „За точни цифри не можем да говорим“, обясни тя.

Но влиянието на военните действия се видя по няколко начина.

В първите дни на военните действия бяха прекратени множество пътувания, които бяха планирани даже до края на този месец – април, в Близкия изток, в Обединените арабски емирства, в държавите от района. Имаше и полети за евакуация на туристи, които държавата организира. „Всичко това са потенциални загуби за туроператорите, които осъществяват изходящ туризъм“, подчерта министър Георгиева.

Според нея, проблемът засяга и ликвидността на туроператорите, тъй като плащанията вече са направени към доставчици, но заедно с това сумите трябва да бъдат възстановени на клиентите на неизвършените пътувания.

На фона на нестабилността в региона на Близкия изток,

се наблюдава пренасочване към европейски дестинации, още повече, че това са основни пазари за българския туризъм.

Министър Георгиева отбеляза, че Министерството на туризма засилва рекламата към Централна Европа и традиционни пазари като Великобритания и Германия.

Темата за цените остава ключова, но според министър Георгиева увеличенията трябва да останат в разумни граници.

След поредицата от кризи – пандемията, войната в Украйна и новите конфликти – секторът вече е по-адаптивен, подчерта тя.

Проблемът с работната сила остава сериозен, като се разчита все повече на чуждестранни работници.

„За миналата 2025 година са били издадени 24 000 разрешителни за работници в сферата на туризма. А тази 2026 година, само за първото тримесечие, са издадени 12 000 разрешителни от Агенцията по заетостта“, обясни Георгиева.

Министър Георгиева отчита ръст при СПА и културния туризъм. Въпреки несигурната среда, прогнозата остава умерено положителна за сезона.