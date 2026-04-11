Тръмп обяви началото на преговорите между делегациите на САЩ и Иран в Исламабад

Преговорите за споразумение между делегации на САЩ и Иран в пакистанската столица Исламабад официално започнаха. Това беше обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп в отговор на въпрос на журналист на NewsNation.

„Попитах дали преговорите са започнали официално и той каза „да“, уточни журналистката. Според нея, президентът Тръмп е обещал също да разкрие дали иранската страна е била откровена в разговорите си с представителите на САЩ.

В делегацията на САЩ са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Джаред Къшнър. Иран е представен на срещата от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и министъра на външните работи Абас Арагчи.

На 7 април САЩ обявиха двуседмично прекратяване на огъня с Иран,

обусловено от пълното отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп смята, че двете страни трябва да постигнат споразумение в рамките на този срок. Той обаче не изключва възможността, при липса на споразумение, американските сили да възобновят ударите срещу Иран.

Преговори между иранска и американска делегация за разрешаване на конфликта започнаха в Исламабад, съобщи и информационната агенция ISNA.

По време на разговорите в Исламабад иранската делегация подчертава важността на запазването на прекратяването на огъня в Ливан. Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

Няколко кораба преминаха през Ормузкия проток преди началото на мирните преговори между Иран и Съединените щати в Исламабад. Повечето от тези кораби са китайски, съобщава CNN, позовавайки се на портала MarineTraffic.

Общият брой на корабите не е разкрит. Според CNN, един китайски товарен кораб е преминал през пролива през нощта, след като е напуснал иракското пристанище Ум Каср преди близо месец. Още два китайски танкера, всеки с капацитет от приблизително 300 000 тона, се насочват към пролива покрай иранското крайбрежие.

Тв каналът уточнява, че трафикът в пролива „остава само част от нормалните нива“ – около 100 кораба на ден.