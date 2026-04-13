ЕК ще координира запълването на газохранилищата и освобождаването на петролни резерви

Европейската комисия ще координира запълването на газохранилищата и освобождаването на петролни резерви заради кризата в Близкия изток. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след заседание в Брюксел, предаде БНР. Мярката цели да ограничи икономическите последици за страните членки и да стабилизира енергийните пазари.

По думите на Фон дер Лайен, координацията между държавите е ключова, за да се избегне едновременното излизане на газови количества на пазара и конкуренцията помежду им. Комисията ще работи и за съгласувано освобождаване на петролни резерви с цел по-силен общ ефект.

Председателят на ЕК подчерта, че извънредните мерки на отделните държави няма да трябва да засягат единния европейски пазар.

Темата е била във фокуса на обсъжданията заради нарастващото влияние на конфликта в Иран върху икономиката. По данни на ЕК за 44 дни разходите за внос на изкопаеми горива са се увеличили с над 22 милиарда евро, без това да води до допълнителни доставки.

В отговор Комисията предлага и целенасочена подкрепа за уязвимите домакинства и засегнатите икономически сектори, както и по-гъвкави правила за държавна помощ.

Фон дер Лайен предупреди още, че затварянето на Ормузкия проток нанася сериозни щети, докато дипломатическите усилия за разрешаване на кризата остават в застой.