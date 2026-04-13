Два танкера, свързани с Иран, напуснаха Персийския залив преди американската блокада

Два танкера, свързани с Иран, напуснаха Персийския залив преди обявената от САЩ блокада. Те са преминали през Ормузкия проток в понеделник. Това показват данни на специализирания сайт „Кплер“ и Лондонската фондова борса, цитирани от „Ройтерс“.

Според информацията танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти, докато „Ню Фючър“ превозва дизелово гориво от пристанище Хамрия в Обединените арабски емирства.

Движението на корабите идва в навечерието на планираните американски ограничения върху иранските пристанища и крайбрежни зони, които могат да окажат влияние върху трафика през един от най-важните енергийни маршрути в света.