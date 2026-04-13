Петер Мадяр призова за бързо свикване на новия парламент в Унгария

Петер Мадяр Péter_Magyar_MEP_(2024), Петер Мадяр призова за бързо свикване на новия парламент в Унгария

Лидерът на победилата на изборите в Унгария партия „Тиса“ – Петер Мадяр, призова за бързо свикване на новия парламент. Той заяви, че страната няма време за губене и се нуждае от спешни действия, предаде МТИ, цитирана от БТА.

Мадяр настоя президентът Тамаш Шуйок да свика първата сесия още на 5 май или по-рано, ако резултатите бъдат окончателно утвърдени преди това. По закон това трябва да стане до 30 дни след изборите.

Лидерът на „Тиса“ призова държавния глава и за среща в най-кратък срок, като отново поиска оставката му. Според него Унгария е изправена пред сериозни проблеми и се нуждае от бърза политическа промяна.

Сред приоритетите на бъдещото правителство той очерта антикорупционни мерки, присъединяване към Европейската прокуратура, създаване на специална служба за възстановяване на активи и въвеждане на ограничение от два мандата за министър-председателите.

Мадяр посочи, че целта е възстановяване на върховенството на закона, демокрацията и институционалния баланс. По думите му, избирателите са дали мандат не просто за смяна на властта, а за цялостна промяна на управлението.

Той благодари на Русия и Китай за реакциите след изборите и отбеляза, че очаква прагматично сътрудничество. Междувременно от Кремъл обявиха, че няма да поздравят Мадяр за победата, тъй като Русия счита Унгария за „неприятелска държава“.

