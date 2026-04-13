Кремъл заяви, че очаква прагматични отношения с новото ръководство на Унгария след изборната победа на Петер Мадяр. От Москва посочиха, че ще следят внимателно политиката на новото правителство, но са готови за диалог, предаде „Ройтерс“.

Изявлението идва след парламентарните избори на 12 април, на които партията „Тиса“, водена от Мадяр, спечели убедително и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

По предварителни данни формацията на Мадяр получава около 53% от гласовете и 138 места в парламента, което ѝ осигурява конституционно мнозинство. ФИДЕС на Орбан остава втора сила с около 38% и 55 депутати, а „Нашата родина“ влиза с шест места.

В победната си реч Мадяр заяви, че е получил силен мандат за управление и обеща борба с корупцията, подобряване на обществените услуги и възстановяване на отношенията с Европейския съюз и НАТО.

Промяната във властта в Унгария се очаква да има отражение върху ролята на страната в Европейския съюз, включително по теми като подкрепата за Украйна и общата политика към Русия.