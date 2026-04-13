Шофьор на камион умишлено блокира тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“. Той бе задържан, след като спря в тръбата за София и отказа да премести камиона. Инцидентът се случи в последния почивен ден за Великден и доведе до сериозни затруднения в трафика.

Първоначално е било съобщено, че камионът е аварирал, но впоследствие е установено, че водачът е спрял умишлено. При пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество той е отказал съдействие за изтегляне на превозното средство.

По данни на МВР-София шофьорът е отказал да осигури достъп до камиона, което е наложило намеса на полицията за възстановяване на движението и предотвратяване на по-сериозни задръствания.

Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ започва проверка на транспортното дружество. А от Агенция „Пътна инфраструктура“ заявиха, че държавата ще реагира твърдо на подобни действия и няма да допусне пътуващите да стават заложници на подобни провокации.