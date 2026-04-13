РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Шофьор на камион умишлено блокира тунел „Витиня“

Шофьор на камион умишлено блокира тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“. Той бе задържан, след като спря в тръбата за София и отказа да премести камиона. Инцидентът се случи в последния почивен ден за Великден и доведе до сериозни затруднения в трафика.

Първоначално е било съобщено, че камионът е аварирал, но впоследствие е установено, че водачът е спрял умишлено. При пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество той е отказал съдействие за изтегляне на превозното средство.

По данни на МВР-София шофьорът е отказал да осигури достъп до камиона, което е наложило намеса на полицията за възстановяване на движението и предотвратяване на по-сериозни задръствания.

Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ започва проверка на транспортното дружество. А от Агенция „Пътна инфраструктура“ заявиха, че държавата ще реагира твърдо на подобни действия и няма да допусне пътуващите да стават заложници на подобни провокации.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.