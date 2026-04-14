Си Дзинпин казва, че светът е в „хаос“, след като Испания настоява Китай да помогне за прекратяване на войната с Иран

Китайският президент каза, че Испания и Китай са „морално здрави“ държави, които трябва да засилят сътрудничеството си, за да „се противопоставят на всяко връщане към закона на джунглата“ в международните отношения.

Испанският премиер Педро Санчес, който е открит критик на войната с Иран и най-близкият съюзник на Китай в Западна Европа, осъди „потъпкването“ на международното право от САЩ и Израел и повтори призива Пекин да направи повече за прекратяване на конфликта.

„Много ми е трудно да си представя други страни освен Китай, които биха могли да решат ситуацията в Иран и Ормузкия проток“, каза Санчес след вечеря със Си по време на четвъртото си посещение в Китай за малко над три години.

Очаква се Си Дзинпин да проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп следващия месец на дългоочаквана среща в Пекин.

Пекин използва конфликта около Иран, за да се представи като „принципен“ защитник на международното право и стабилността, в контраст с непредсказуемата администрация на Тръмп.

Китайското външно министерство осъди американската морска блокада на Иран като „безотговорна“, като същевременно отхвърли като „напълно измислени“ твърденията на CNN, че Пекин планира да изпрати преносими зенитни ракети на Иран.

Конфликтът допълнително сближава Китай и Испания. Санчес, най-високопоставеният ляв лидер в ЕС, вече е в противоречие с администрацията на Тръмп по редица теми – от отбраната и Газа до регулацията на социалните мрежи.

След като блокира използването на американски военни бази в Испания за атаки срещу Иран, Санчес все по-често използва изрази на Си за изграждане на „подреден многополюсен свят“.

