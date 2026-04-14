В хранилището край АЕЦ „Козлодуй“ няма да се съхранява ядрено гориво и отпадъци от чужбина. Това заяви изпълнителният директор на ДП „Радиоактивни отпадъци“ Дилян Петров при откриването на съоръжението. В хранилището ще се приемат единствено ниско- и средноактивни отпадъци, генерирани в България.

Петров уточни, че проектът е разработван близо 15 години и следва утвърдени международни практики. В съоръжението ще се съхраняват основно технологични материали, замърсени облекла и инструменти, които представляват около 90% от отпадъците в ядрения сектор.

По време на церемонията беше прочетено и послание към бъдещите поколения, оставено в капсула на времето. В него се подчертава, че обектът е изграден, за да съхрани безопасно радиоактивните материали далеч от хората и природата.

В текста се посочва, че строителството е започнало през 2017 година и е приключило през 2026-а, след години на геоложки и хидрогеоложки проучвания. Проектът е финансиран основно с европейски средства чрез Международен фонд „Козлодуй“.

Авторите на посланието отправят призив към следващите поколения да затворят хранилището след изтичане на експлоатационния му срок и да възстановят терена, като същевременно пазят природата.