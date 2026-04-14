Трайков смята, че властта е взела най-фукнциониращите мерки във връзка с цените на петрола

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че мерките, въведени от българското правителство, са сред най-ефективно работещите по отношение на цените на петрола.

Тази сутрин при отварянето на азиатските борси е отчетен лек спад в цените на горивата, като това се свързва с новината за възобновяването на мирните преговори между САЩ и Иран.

Трайков коментира, че други държави често променят своите мерки в движение, като вече се вижда кои от тях работят и кои не. Въпреки това, принципите, върху които са били създадени българските мерки, остават актуални, категоричен е той.

Енергийният министър допълни, че в рамките на следващите дни се очаква одобрение от Европейската комисия, което ще позволи да стартира схемата за подпомагане на енергийно-интензивната индустрия.