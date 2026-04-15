Координационният съвет за подготовка на изборите отчита последни действия

Координационният съвет за подготовка на изборите, създаден към правителството, ще даде пресконференция за последните си действия. До вота за 52-ро Народно събрание – 19 април – остават четири дни. На последното заседание на координационния съвет беше потвърдено, че са започнали транспортирането на изборните книжа до областните администрации. Беше обявено и че на всяка избирателна секция ще бъде поставен QR-код, който да улесни незрящите при информирането им за кандидат-депутатските листи.

В цялата страна продължават акциите на МВР срещу изборните злоупотреби. Вчера главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че при проведените до момента проверки са иззети над един милион евро, предназначени за купуване на гласове, а задържаните заподозрени в нарушение на изборните права на гражданите са 269 души.