Бизнесдамата Кейт Фоцо инвестира 28.3 млн. долара извън какаовата индустрия

Камерунската бизнесдама Кейт Фоцо инвестира 28.3 млн. долара в ново индустриално съоръжение в Соуса, регион Литорал. Проектът се смята за една от най-големите частни инвестиции в страната през последните години. Известна основно с бизнеса си в сектора на какаото, камерунската милионерка се насочва към диверсификация чрез този нов проект.

Кейт Фоцо е дългогодишен лидер в агробизнеса и основател на Telcar Cocoa – една от водещите компании за износ на какао в Камерун. В миналото фирмата е контролирала около 35% от износа на какао в страната и е била най-големият играч в сектора, снабдявайки големи производители на шоколад по света.

През последната година обаче позициите на Telcar Cocoa отслабват – износът и пазарният дял намаляват значително, а компанията губи лидерството си за сметка на конкуренти.

Паралелно с това Кейт Фоцо развива нови инвестиции извън какаото, включително проект за недвижими имоти и хотелиерство чрез Bridge Riviera Development and Hospitality Plc в Дуала.

Общо взето, тя преминава от зависимост само от какаовия бизнес към по-широко бизнес разширяване и диверсификация.