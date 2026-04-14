Какво яде крал Чарлз за един ден

„Да се храниш като крал“ навява представи за разкошни банкети и следобедни чайове с изобилие от лакомстваq но управляващият монарх крал Чарлз по-скоро ще бъде открит да хапва купа мюсли или органично месо с гарнитура от зеленчуци.

Сега на 77 години, през 2022 г., когато беше на 73, той стана най-възрастният монарх, възкачил се на британския трон, след като майка му, кралица Елизабет, почина на 96 години.

А предвид факта, че британските монарси често живеят до дълбока старост – баба му е доживяла до 101 години, а баща му, принц Филип – до 99 – и изпълняват задълженията си до самия край, кралската диета вероятно има ползи за дълголетието.

Бившия иконом на краля, Грант Харолд, дава информация за типичното му ежедневно меню, а след това дипломирания диетолог Роб Хобсън споделя експертното си мнение.

Г-н Харолд е работил като кралски иконом на Чарлз (тогава принц на Уелс) между 2004 и 2011 година.

Той си спомня, че кралят винаги закусвал, често пропускал обяда и вечерял около 22:00 ч., което според него се дължи на служебните ангажименти.

Хобсън предупреждава: „Пропускането на обяда означава, че хранителният прием се концентрира в по-малко хранения, което може да работи за някои хора, но прави още по-важно качеството на закуската и вечерята.

Храненето късно вечер, около 21–22 ч., също може да не е идеално за храносмилането или съня, особено ако това е редовен навик.“

Крал Чарлз е известен с това, че ограничава определени храни в името на околната среда, като се фокусира върху местно произведени продукти.

Изследванията върху времето на хранене отдавна показват, че по-ранното хранене и дори периодичното гладуване (с по-кратък прозорец за хранене) са свързани с по-добро метаболитно здраве.

Това е така, защото чувствителността към инсулин е по-висока сутрин, което означава, че тялото обработва глюкозата по-ефективно, докато късното хранене е свързано с по-неблагоприятни нива на мазнини в кръвта и може да доведе до диабет тип 2.

„Все пак това е връзка, а не строго правило – качеството на диетата, сънят и начинът на живот също имат значение“, казва Хобсън.

Въпреки че обикновено пропускал обяда, през 2024 г. се съобщава, че кралят започнал да яде половин авокадо по обяд, за да си осигури повече енергия, докато се бори с рак и поддържа натоварен график.

Авокадото, често наричано „суперхрана“, е богато на хранителни вещества – съдържа полезни мазнини, фибри, калий и витамини K, E и C.

В Хайгроув Хаус – основната му резиденция – закуската е проста, но богата на хранителни вещества. Когато пътува, той носи със себе си своята „кутия за закуска“ с любими храни.

Според Tasting Table, монархът започва деня си с прясно изпечен хляб, различни зърнени закуски и мюсли, както и пресни продукти като сливи, аспержи и яйца, отгледани близо до дома му.

Той не е голям почитател на кафето и предпочита чай Darjeeling с мляко.

В менюто често има и топло ястие – яйца с аспержи (Eggs Argenteuil) или запечени яйца със сирене.

Известно е също, че обича сварено яйце за около четири минути.

Едно голямо яйце съдържа около 7.5 г протеин, малко калории и витамини като B и D, които са важни за организма.

Яйцата съдържат и форма на витамин A, която се усвоява по-лесно от тази в зеленчуците.

Аспержите са богати на фибри, протеини и важни витамини и подпомагат здравето на червата.

Хобсън одобрява закуската му, особено предвид, че трябва да го засища до вечеря.

Вечерята му е по-богата. Бившият му готвач разкрива, че кралят обича диви гъби и ястия като ризото с гъби и агнешко месо.

Месото от овца (mutton) е добър източник на протеин, желязо и витамин B12, но съдържа повече наситени мазнини и трябва да се консумира умерено.

Витамин B12 е жизненоважен за организма – подпомага нервната система и производството на ДНК. Недостигът му може да доведе до проблеми с паметта и координацията.

След диагнозата рак през 2024 г., кралят е намалил консумацията на червено месо.

Любимото му ястие е пай от фазан, а той често експериментира с дивеч.

Кралят предпочита сезонна храна и продукти, отгледани в собствените му градини.

Картофите, които често консумира, са добър източник на фибри, калий и витамини.

Той избягва морски дарове от страх от хранително отравяне, въпреки че така може да пропуска полезни вещества като йод и омега-3.

Що се отнася до напитките, кралят пие повече чай (около четири чаши на ден), а когато пие кафе – то е разтворимо и подсладено с мед.

Чаят съдържа полезни антиоксиданти, които подпомагат здравето на сърцето.

Той също обича чаша вино, особено при официални събития.

Умерената консумация на вино може да има ползи, но прекомерната – да увеличи риска от заболявания.

И така – каква е крайната оценка на диетолога?

„От хранителна гледна точка диетата на крал Чарлз е доста добра.

Като цяло това е традиционна диета, базирана на пълноценни храни, оформена толкова от рутината и обстоятелствата, колкото и от хранителните принципи.“

