Метрото в “Подуяне” тръгва през юли

Столичният кмет на София Васил Терзиев обеща в профила си във “Фейсбук”, че новият участък на метрото през “Подуяне” е планиран да бъде пуснат през юли тази година. По негова информация трасето е завършено на 98 процента.

Терзиев допълни, че с въвеждането на трасето в експлоатация над 45 000 души дневно ще използват метрото, а общият брой на столичани ще бъде над 500 000 пътници дневно.

„За хората от „Левски“, „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“ тези нови три километра линия ще означават по-бърз и по-кратък път до работа или училище, повече спокойствие, предвидимост и време за семейството.Ще означават и по-тихи улици и по-чист въздух, защото очакваме около 25% по-малко автомобили в района“, пише във “Фейсбук” градоначалникът.

Трите нови метростанции – “Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“ са част от усилието София да се превърне в по-свързан и достъпен град. Те са проектирани така, че да са удобни и разпознаваеми, включително станцията при стадиона на футболния клуб “Левски-София”. Предвиден е и буферен паркинг за 100 автомобила, който да улесни хората, идващи от околните райони.

Столичният кмет отбеляза, че паралелно се обновява и наземният транспорт – с нови електробуси, тролейбуси и трамваи, с разширяване на електрическия транспорт и по-добра организация на линиите, така че придвижването в града да става по-лесно и с по-малко замърсяване. Продължава и строителството на метрото през „Слатина“.