Шок в Китай – милиардер призна вина за финансови престъпления

Хуей Ка Ян, основателят на изпадналия в криза китайски строителен гигант Evergrande Group, се е признал за виновен по редица обвинения, включително присвояване на активи и корпоративна корупция, според изявление на съда.

Хуей е изразил разкаяние по време на публичното изслушване на 13 и 14 април в Шънджън, съобщават китайските държавни медии.

Съдът обяви, че ще произнесе присъдата на по-късна дата.

Признанието му за вина е ключов момент в последиците от срива на Evergrande, който разтърси имотния сектор в Китай и остави инвеститори и местни банки в тежко положение. Evergrande някога беше най-голямата компания за недвижими имоти в Китай, с пазарна стойност над 50 милиарда долара, но през 2021 г. изпадна в дългова криза, която доведе до разпадане на бизнеса ѝ.

Съдът е установил, че компанията е получила милиони долари чрез предварителни продажби на жилища, които не са били използвани за строителство. Вместо това средствата са пренасочвани към нови проекти, което е довело до стотици недовършени имоти в цял Китай.

Сривът на Evergrande често се посочва като причина за продължителния спад на имотния пазар в Китай, започнал през 2021 г., който оказва сериозно влияние върху икономическото развитие на страната.

Към момента на срива компанията е имала около 1300 проекта в 280 града в Китай.

Evergrande стана известна като най-задлъжнелият строителен предприемач в света, като голяма част от империята ѝ е изградена с около 300 милиарда долара заемни средства.

През март 2024 г. Хуей Ка Ян беше глобен с 6.5 милиона долара и му беше забранено доживотно участие на капиталовия пазар в Китай, след като беше установено, че компанията му е завишила приходите си с 78 милиарда долара.

