Oracle разчита на Bloom Energy за допълнителни доставки от 2.8 GW енергия

Прозиводителят на горивни клетки Bloom Energy обяви в понеделник (13 април), че ще достави на технологичният гигант Oracle до 2.8 гигавата капацитет от горивни клетки в рамките на разширена сделка, тъй като нарастващото използване на изкуствен интелект увеличава потреблението на електроенергия.

Първоначално са договорени 1.2 GW капацитет, като внедряването вече е започнало и ще продължи и през следващата година. Bloom посочва, че нейните системи с горивни клетки могат да се внедряват значително по-бързо от традиционните енергийни решения, което помага на клиентите да получат електричество по-бързо и намалява риска при проектите.

Акциите на компанията поскъпнаха с 12,6% до 198.65 долара в следборсовата търговия.

„Чрез бързото внедряване на надеждната и ефективна енергия от горивни клетки на Bloom, ние бързо отговаряме на нуждите на нашите клиенти в САЩ“, каза Махеш Тиагараджан, изпълнителен вицепрезидент на Oracle Cloud Infrastructure.

Горивните клетки предлагат по-чиста алтернатива на традиционното производство на енергия, като генерират електричество чрез химични реакции вместо чрез горене. В зависимост от използваното гориво страничните продукти могат да бъдат вода и топлина, което ги прави по-екологични.