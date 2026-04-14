Паскал сключи "сделка" с прокуратурата - условна присъда

Соченият за контрабандист №1 у нас Никола Николов – Паскал, който беше обвинен заедно с Петя Банкова (бившата директорка на Агенция “Митници”), Живко Коцев (бившият главен секретар на МВР), баща и син Марин и Стефан Димитрови, както и Петър Субев (бившият директор в „Гранична полиция“) по т.нар. митническо дело, се е споразумял с прокуратурата. Той се признава за виновен по три точки от обвинението и се съгласява на условна присъда от 2 години и 8 месеца, както и да плати 25 000 лева глоба. Това става ясно от регистрите на Софийския градски съд, който е одобрил споразумението на 26 март. Присъдата е влязла в сила!

Съдия по делото за споразумението е Николай Николов. За прокуратурата в залата се е явила Марина Ненкова.

Прави впечатление, че от Софийския градски съд не са обявили, че на 26 март ще има някакво дело по аферата, въпреки възможността то да започне задочно, т. е. в отсъствието на обвиняемия, ако той се укрива или пребивава извън границата на България. Точно, какъвто е случая с Паскал, от който няма и следа от лято 2025 година.

Любопитна подробност е също така, че от прокуратурата не се похвалиха въпреки шумното дело, което “гръмна” през април 2024 година с ареста и обвиненията.

Припомняме, че Никола Николов – Паскал беше върнат в България от Сърбия в края на миналия август. От границата той бе закаран направо в ареста. Николов бе разпитван в продължение на няколко часа в антикорупционната комисия.

Както е известно контрабандистът беше пуснат от ареста на 30 август 2025 година срещу парична гаранция в размер на 50 000 лева, за да лекува мозъчен тумор в Германия. Нещо, срещу което прокуратурата не протестира, въпреки че първоначално поиска да бъде “задържан под стража”.

Сега Паскал се признава за виновен, че за периода от 18 август 2022 година до 3 април 2024 година в България е участвал в организирана престъпна група заедно с Димитрови, Банкова и Коцев.

Той си признава също, че в 5 случая лично е извършил контрабанда на цигари за търговски цели в особено големи размери – 9 482 527 лева, като са използвани документи с невярно съдържание. Съучастниците – Стефан Димитров, Петя Банкова и Петър Субев. За посредствени извършители се сочат четирима души, които са останали само свидетели по делото.

На 10 юни 2023 година през ГКПП Русе – Гюргево от България в Румъния, Паскал прекарал 450 000 кутии Marlboro за 2 610 000 лева. На 16 декември 2023 година през ГКПП “Калотина” от Сърбия в България 750 500 кутии цигари MONUS на стойност 3 887 590 лева. На 18 февруари 2024 година през ГКПП – Лесово от Турция в България 56 970 пакета цигари Parliament и 140 715 пакета Marlboro на стойност 1 214 937 лева. На 25 февруари през ГКПП Оряхово – Бекет от България в Румъния 236 000 кутии Ashima на стойност 1 770 000 лева.

Третата точка от обвинението, по което Николов се признава за виновен, е, че от неустановена дата в края на декември 2023 година до 3 април 2024 година, в пазарджишкото село Црънча в съучастие със Стефан Димитров и още един посредствен извършител, останал само свидетел по делото, държал 750 500-те кутии цигари MONUS без бандерол, внесени от Сърбия.

Паскал трябва да плати и 1/6 от направените разноски в хода на досъдебното производство разходи от 79 971 лева. Веществените доказателства, иззети по делото, остават в прокуратурата до приключването на делото и срещу останалите обвиняеми, пише в спогодбата с прокуратурата.