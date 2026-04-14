Източване на НЗОК – болници купували едно и също лекарство със 100 бона разлика

Начините да се източи многомилиардния бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са много. От фиктивно извършвани прегледи и лечения, до порочни практики при закупуването на лекарства. За втората опция има показателен пример – 7 държавни болници – четири от тях в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна – са купували 10 едни и същи лекарства, но цените им са се различавали в пъти. Това обяви на брифинг заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев, цитиран от БТА. Той изнесе данни от анализ на здравните власти за 2025 година.

Става въпрос за скъпоструващи лекарства за редки болести. Така едно лекарство е било купено от една болница за 46 424 лева, а от друга – за 150 402 лева, като тук говорим за разликата от 103 978 лева или 224% по-скъпо. Накратко – управителят на болницата с „широките пръсти“ е можел с похарчените пари да купи три, вместо едно лекарство.

При друг случай медикамент в една болница е купен за 23 000 лева, а в друга – за него са платени над 64 000 лева. По подобен начин две държавни болници в София са купили един медикамент за 1500 лева, а в Пловдив – за близо 11 000 лева.

Най-фрапиращият случай обаче е лекарство, купено от болница в София за 517 лева, а в Пловдив – за над 8000 лева.

Заместник-министърът не обяви кои са лечебните заведения, нито кои са техните доставчици, доставяли им медикаментите на толкова завишени цени. Той обясни, че става въпрос основно за медикаменти за лечение на редки, тежки заболявания, за които лечението е скъпо. Въпросните лекарства не са включени в Позитивния лекарствен списък и се купуват директно от болниците за конкретен пациент, добави Афенлиев.

Освен това – тъй като въпросните лекарства не са в списъка – те нямат регистрирана официална цена. В България финансирането на закупуването им става въз основа на трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК. По думите на Афенлиев цените на тези медикаменти по закон не подлежат на регулация в България и няма как да бъдат оптимизирани или сравнявани.

Той обаче увери присъстващите на пресконференцията, че с екипа си имат идея как да отстранят пропуска.

От здравното и финансовото министерства вече обсъждат възможност да въведат нормативни промени, насочени към осигуряване на регулация в ценообразуването на лекарствата за редки и тежки болести.

„Основният извод е, че за 2025 година държавата е платила в пъти повече за едни и същи лекарства, което означава, че при нормални цени, би трябвало да се освободи финансов ресурс, който може да се насочи към повече лечение. Обмисляме да въведем пълна отчетност при изразходване на публичните средства, прозрачност при купуване на скъпоструващи лекарства, като така ще се постигне и равнопоставеност при изразходване на обществен ресурс”, добави Афенлиев.

Той изтъкна, че веча са подготвени промени в две наредби, които предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

“След като приключат одитите, ще може да се отговори какви са пропуснатите ползи”, допълни Станимир Михайлов, заместник-министър на финансите и председател на Надзорния съвет на НЗОК.

Преди дни след заседание на Надзорния съвет на НЗОК управителят на Касата Петко Стефановски обяви, че НЗОК предлага да се направят нормативни промени за неразрешените за употреба лекарства.