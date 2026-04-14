РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Промяна при пенсиите – ще се изплащат преди почивните дни

трайни увреждания, социалното министерство

От социалното министерство са подготвили промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според нея, когато датата за получаване на пенсиите се пада в почивен ден, изплащането ще се извършва в предходния работен ден.  

В момента пенсиите се изплащат между 7-о и 20-то число на месеца и когато тези дати съвпаднат с неработни дни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. От министерството коментират, че това създава сериозно забавяне и финансови затруднения за възрастните.

Със сегашната промяна се цели пенсионерите да получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне. Мярката няма да изисква допълнителни средства и ще осигури по-голяма сигурност и предвидимост за хората.

Проектът за промяна на наредбата вече е публикуван за обществено обсъждане. След това ще бъде разгледан в Надзорния съвет на НОИ и внесен за окончателно приемане от Министерския съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.