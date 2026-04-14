Промяна при пенсиите – ще се изплащат преди почивните дни

От социалното министерство са подготвили промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според нея, когато датата за получаване на пенсиите се пада в почивен ден, изплащането ще се извършва в предходния работен ден.

В момента пенсиите се изплащат между 7-о и 20-то число на месеца и когато тези дати съвпаднат с неработни дни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. От министерството коментират, че това създава сериозно забавяне и финансови затруднения за възрастните.

Със сегашната промяна се цели пенсионерите да получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне. Мярката няма да изисква допълнителни средства и ще осигури по-голяма сигурност и предвидимост за хората.

Проектът за промяна на наредбата вече е публикуван за обществено обсъждане. След това ще бъде разгледан в Надзорния съвет на НОИ и внесен за окончателно приемане от Министерския съвет.