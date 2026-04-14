LinkedIn тихо навлиза в бизнеса с обучение по изкуствен интелект

LinkedIn се присъединява към нарастващия брой компании, които изграждат бизнес около обучението на изкуствен интелект.

Платформата, собственост на Microsoft, предлага почасово възнаграждение до 150 долара, като търси специалисти от различни области – от софтуерни инженери до медици и финансисти.

Нов тип работа: AI обучители

Според данни на LinkedIn, обучението на AI е сред най-бързо развиващите се професии. За разлика от базовото етикетиране на данни, тук се изискват задълбочени знания и участие на експерти, които:

оценяват точността на AI системи

тестват модели с реални сценарии

откриват слабости и рискове

Стратегически ход срещу конкуренцията

С този ход LinkedIn директно се изправя срещу компании като Scale AI и Mercor.

Идеята е да се свързват водещи AI организации като OpenAI и Anthropic с проверени специалисти, което да осигури по-качествени данни за обучение.

Възможности за потребителите

Новият модел дава шанс на професионалистите:

да печелят допълнителни доходи

да работят по реални AI проекти

да използват експертизата си в нова сфера

LinkedIn вече изпраща известия за такива позиции. Те могат да бъдат намерени чрез търсене на:

„AI Content Analyst“

„AI Trainer“

Накъде върви LinkedIn?

Компанията постепенно се трансформира от платформа за търсене на работа в ключов играч в AI икономиката. Със своята база от над милиард потребители тя има потенциал да се превърне в основен източник на „човешки интелект“ за обучението на изкуствен интелект.

