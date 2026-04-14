Петер Мадяр обеща две агенции за борба с корупцията в Унгария

Убедителната победа на парламентарните избори на партия „Тиса“ на Петер Мадяр в Унгария даде повод за по-внимателно припомняне на предизборните му обещания. Той обеща на симпатизантите си, пратили в историята 16-годишното управление на Виктор Орбан, мащабен кръстоносен поход за премахване на системната корупция в страната, припомнят от OCCRP – международния Център за изследване на копрупцията и организираната престъпност. От организацията обръщат внимание, че изпълнението на това обещание ще означава разплитане на разпростиращата се мрежа от политически и бизнес съюзи.

По време на първата си пресконференция в понеделник, когато очерта дневния ред на администрацията си, Мадяр обяви „нулева толерантност“ спрямо злоупотребата с публични средства и нарече управлението на Орбан политически провал и откровена кражба от унгарската общественост.

За да се справи с унаследения корупционен лабиринт, Мадяр обяви по време на първата си пресконференция след победата създаването на две нови агенции за контрол на публичните средства. Едната е нова Служба за борба с корупцията с мандат, фокусиран върху превенцията, образованието и защитата на правоприлагащите органи от партийна намеса. Нейната цел ще бъде отстраняване на корумпираните лидери, с разделяне на политическото от оперативното ръководство.

Втората агенция е Национална служба за възстановяване и защита на активи, която ще работи паралелно с първата, но фокусът й ще бъде координиране на действията по задълбочени финансови разследвания, но без конкуриране със съществуващите полицейски или данъчни власти.

Първите стъпки на втората агенция ще са свързани с преглед на всякакви съмнителни сделки с недвижими имоти, проучване на доходоносни концесионни сделки и ретроактивен одит на всички обществени поръчки за над 32 милиона долара, обясни Мадяр.

Той обеща двете структури да заработят най-късно от 1 юни. За да финансира инициативата си, той планира да пренасочи бюджетни средства, най-вече от бюджета на смятаната за противоречива Служба за защита на суверенитета на правителството на Орбан.

От OCCRP припомнят, че по време на управлението на Орбан Брюксел замрази милиарди средства заради сериозни проблеми с върховенството на закона и заради съмнения за корупционни практики при обществените поръчки.

В момента Унгария кандидатства пред ЕК по големия план за възстановяване след пандемията, като е обещала 27 реформи срещу проекти за 35 милиарда евро. Очаква се, че чрез обещаните реформи тя ще скъпа напълно с недобрите практики на Орбан от последните 16 години.

Като критична първа стъпка от възстановяването на връзката с демократичните институции е стартиране на процеса за присъединяване към Европейската прокуратура (EPPO), органът на ЕС, който разследва измами, свързани с европейски средства. Мадяр призна, че този процес може да отнеме поне шест месеца.

От OCCRP коментират, че победата на Мадяр е предизвикала облекчение в целия континент, като европейските лидери приветствали резултатите от изборите като рядък шанс за рестартиране на връзките на Будапеща с блока.

Полският премиер Доналд Туск, например, обявил, че изборите са удар по авторитаризма и доказват способността на Източна Европа да се съпротивлява на корумпираните системи.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сравни победата на „Тиса“ с ключови за Унгария повратни точки в историята й като събитията през 1956 г. и 1989 година.