Пуснаха от ареста шофьора на камион, който блокира тунел „Витиня“

Шофьорът на камион, който спря вчера (13 април) в тунел “Витиня” на магистрала “Хемус” е пуснат от ареста, като засега не са му повдигнати обвинения, съобщи пред NOVA началникът на сектор “Пътна полиция” при ОДМВР-София Владислав Павликянов.

Припомняме, че блокажът на тунела се случи в деня на голямото завръщане в края на Великденските празници. Първоначално беше съобщено, че камионът е аварирал, като впоследствие е станало ясно, че водачът умишлено е спрял.  

От Агенция „Пътна инфраструктура“ заявиха, че държавата ще реагира твърдо на подобни действия.

Водачът беше задържан за срок до 24 часа и му бяха съставени два акта – единият от “Пътна полиция” по Закона за движение по пътищата, а другият от “Автомобилна администрация”. Назначена беше проверка за техническото състояние на камиона, образувано беше и досъдебно производство.

Водачът няма сериозни предишни нарушения, освен едно от 2011 година, за което е бил лишен от право да управлява за 7 месеца.

Главният секретар на МВР Георги Кандев в пост във “Фейсбук” написа, че случилото се буди сериозни съмнения за умишлени действия по време на най-интензивния трафик и ще се използват всички ресурси, за да се установи дали не става дума за саботаж.

Още от категорията..

Последни новини

