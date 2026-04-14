САЩ и Иран подготвят нов кръг от преговори за прекратяване на войната

САЩ и Иран водят активни разговори за организиране на нов кръг преговори с цел прекратяване на войната, съобщи „Асошиейтед прес“. Според информацията срещата може да се проведе още на 16 април, като все още не е ясно къде точно ще бъде – обсъждат се Исламабад и Женева. По данни на журналист от „Атлантик“, позоваващ се на източник в Техеран, по-вероятно е разговорите да се състоят в пакистанската столица.

Международните медии допълват, че е възможно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който оглавяваше американската делегация при първия кръг, да не участва този път, като се очаква преговорите да бъдат на по-ниско представително ниво.

Първият кръг от преки преговори между САЩ и Иран, който се състоя в Исламабад на 10-12 април, приключи без резултат поради отказа на Техеран да се съгласи с ключовото изискване на Вашингтон, а именно 20-годишен мораториум върху обогатяването на уран.

