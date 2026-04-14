Няма подходящ терен в центъра на София за изграждането на Национална детска болница, обяви здравният министър

Служебният здравен министър доц. Михаил Околийски заяви, че до 2030 г. България трябва да разполага с Национална детска болница. В ефира на обществената телевизия той посочи, че при реализацията на проекта държавата отново се сблъсква с различни трудности и административни проблеми. По думите му в момента няма подходящ терен в центъра на София за изграждането на болницата.

„Има проблеми със самия парцел за детската болница, той не позволява, поне така твърди компанията, развиването на хеликоптерна площадка, която да е долу на терена и тя непременно трябва да бъде на покрива на болницата“, уточни Околийски.

Министърът на здравеопазването коментира и исканията на Българския лекарски съюз за подписване на Националния рамков договор, като ги определи като основателни, но подчерта, че е необходимо първо да има приет редовен държавен бюджет.

Околийски препоръча да се обърне внимание и на недофинансираните клинични пътеки в психиатричната помощ за деца и възрастни и подчерта, че подобни въпроси трябва да се обсъждат постоянно, а не само преди избори.

Здравният министър коментира и забавянето в изграждането на хеликоптерните хангари, като описа ситуацията като сложна и объркана от процедури и обществени поръчки. Според него всички елементи в системата трябва да бъдат добре съгласувани, така че наличните медицински хеликоптери да имат необходимите хангари.

