Сдружение „Балканка“ видя противоречия в доклада за ОВОС за бъдеща мина „Розино“

Инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“ коментира в ефира на БНР, че в доклада за ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда – във връзка с процедура за изграждане на мина „Розино“ в община Ивайловград има неверни и противоречиви данни. Въпреки това докладът е одобрен от екоминистерството и предстои да бъде предложен на обществено обсъждане.

Инж. Куманов предупреди, че мината заплашва да остави хората от селата Розино и Гугутка без питейна вода. Отбеляза, че местните власти подкрепят инвестиционното предложение за изграждането на мината, тъй като така ще се осигурят работни места, но алармира, че реално тя ще застраши здравето на работещите в нея.

Той цитира официални данни, че от мината от 1 тон руда ще се вадят 1.28 грама злато и 125 грама арсен. В същото време в доклада за ОВОС нямало и една дума за арсена. Инж. Куманов добави, че още преди 3 години са писали до екоминистреството за арсена, но по думите му оттогава от ведомството си затваряли очите.

По отношение на неверните данни инж. Куманов даде пример, че в доклада е използвана информация за състоянието за подземните води от Бюлетин от Западнобеломорския район, докато мината ще се намира в Източнобеломорския район.

На следващо място в доклада се посочва, че в района няма открити подземни води, но на други места пише, че освен хвостохранилище ще бъде изградена и дупка с дълбочина 140 метра и тя ще се пълни от подземни води.

Инж. Куманов отбеляза, че село Розино ползва за питейни нужди едноименна помпена станция, която се захранва от местен извор с максимален дебит по-малко от 1.2 л/секунда. В същото време в доклада за ОВОС е записано, че инвеститорите предвиждат там да правят сондаж, за да имат 100 литра в секунда за нуждите на мината. Това, според инж. Куманов означава, че авторите на доклада са излъгали и Министерството на околната среда и водите, и инвеститорите. Той призна, че принципно е проблем инвеститорите, искащи ОВОС, да си плащат за нея на изготвящите я. Добави и че за първи път вижда идея, записана в доклада, че водата от бъдещото хвостохранилище ще се използва за оросяване.

Ако от екоминистерството не ни чуят и пуснат доклада за Оценка на въздействието върху околната среда, ще се видим в съда, предупреди инж. Димитър Куманов.

На сайта за петиции е публикувана и такава – за незабавно спиране на процедурите за изграждане на мина в защитена зона „Бяла река“ и за въвеждане на забрана за изграждане на открити мини и рудници в защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.