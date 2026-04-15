Ивайло Мирчев:  Ако Радев и Борисов подготвят подмяна, значи не калкулират яростта на демократичното общество  (част 2)

Целта на „Пеевски-Борисов“ е 80 депутати и нова спирала от избори, смята Ивайло Мирчев

Дотук Радев е на ниво програма и думи. Първоначално изкара дясна програма, после направи странни ходове и я замаза в знаково интервю за проруски журналист. Там каза, че България гледа на изток, че чака газ и петрол от Русия. Ако това е предизборно говорене за спокойствие на някои свои избиратели е едно. Но ако тези думи прерастнат в законодателни действия в следващия парламент, страната ни има голям проблем.

Целта на „Пеевски-Борисов“ е да получат 80 места в парламента, за да блокират съдебната реформа. И да влезем в нова спирала от избори. След това рестартиране на модела с нови лица.

Проблемът на България е, че и най-добрите идеи, претворявани от неправилни хора без граждански контрол, раждат „Франкенщайн“.

Когато се избираше председател на НС, депутат от ДПС в пленарна зала ми каза: „Чудя се дали два месеца ще ни стигнат да го купим този, или ще ни трябва малко повече време“.

Украйна е световен пример за дигитализация и оптимизация на администрацията.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, водач на листа на ПП-ДБ в 24-ти МИР-София и преференция 110 в 8-ми МИР-Добрич.

