Rakuten добавя криптовлутата XRP към платежната си система Rakuten Pay

Японският технологичен гигант Rakuten добавя XRP към приложението си Rakuten Pay, давайки възможност на своите 44 милиона потребители да използват криптовалутата на Ripple като метод на плащане в над 5 милиона търговски обекта в Япония.

В съобщение в платформата X във вторник (14 април), Татсуя Кохроги – старши мениджър за развитие на екосистемата в Ripple, заяви, че Rakuten ще позволи на потребителите също да търгуват с XRP директно чрез приложението. Те ще могат да купуват и XRP с точки от програмата Rakuten и да ги съхраняват в своя дигитален портфейл Rakuten Wallet. Така XRP се интегрира в една от най-големите програми за лоялност в Япония, където са в обращение над 3 трилиона точки (на стойност около 23 млрд. долара), които вече могат да се конвертират в XRP, според Кохроги.

„От 15 април Rakuten Wallet ще въведе XRP както като борсов актив, така и като метод на плащане, което означава, че потребителите могат да купуват XRP директно с Rakuten Points и да зареждат своя Rakuten Cash с XRP, за да плащат в над 5 милиона търговски обекта в Япония“, заяви той, определяйки това като „една от най-значимите стъпки за XRP“.

Изпълнителят от Ripple добави, че Rakuten е една от най-доверените потребителски марки в Япония и че интеграцията на XRP в нейните системи за лоялност и плащания е силен сигнал за посоката, в която върви приемането на дигиталните активи.

Rakuten позволява на потребителите си да плащат с Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash от 2023 година. През 2021 г. компанията обяви и собствена криптомонета Rakuten Coin, която трябваше да бъде част от нейната система за награди и лоялност.

