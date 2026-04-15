Гюров предупреди за подготовка на огромна сума фалшиво евро за изборите

Служебният премиер Андрей Гюров предупреди за подготовка на огромна сума фалшиво евро, която може да бъде използвана за купуване на гласове на предстоящите избори. Информацията е получена от главния секретар на МВР.

Премиерът заяви, че целта не е само изкривяване на вота, но и директна измама на гражданите. Той подчерта, че от институциите зависи да заловят купувачите на гласове, а от избирателите – да обезсмислят тези практики чрез висока активност.

Гюров отчете три основни постижения на правителството в подготовката на изборите – въвеждането на паравани за гарантиране на тайната на вота, нови технологии за по-достъпно гласуване и засилените акции срещу изборните нарушения.

Той изтъкна, че параваните ще ограничат практики като снимане на бюлетини и контролиран вот, а ново приложение ще помогне на хората със зрителни увреждания да гласуват самостоятелно.

Като трети успех премиерът посочи засилените действия срещу купуването на гласове, като отбеляза, че досега са конфискувани около 1 млн. евро.

„Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми“, каза министър-председателят и призова гражданите да упражнят правото си на глас.