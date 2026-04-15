Ансамбъл „Музика антика – София“ изпълнява най-скъпо платената композиторка по времето на Медичите

Ансамбъл „Музика антика – София“ ще представи концерта „Жени-композитори“ от цикъла „Непознати барокови гении“ на 25 април от 18.30 часа в Българския културен център на ул. „Веслец“ 13 в София. В концерта ще прозвучат отделни части от операта „Освобождението на Руджеро от острова на Алчина“ (1625 г.) на Франческа Качини – най-високоплатеният музикант в двора на Медичите. Самата опера се смята за първото подобно произведение, писано от жена, запазено до днес. Ще бъдат изпълнени и произведения на виртуозно владеещата полифония монахиня Изабела Леонарда и на венецианската благородничка Мариета Приули, като двете жени са смятани за първите – с публикувана инструментална музика.

Почитателите на барока ще имат възможност да чуят и произведения от детето-чудо и музикален фаворит на крал Луи XIV – Елизабет Жаке дьо ла Гер; на ученичката на Франческо Кавали – Барбара Строци, за която се предполага, че освен талантлив композитор е била и виртуозеан сопран, ако се съдимпо произведенията, които е писала за себе си; и френската благородничка Франсоаз дьо Менету, която е най-младата жена-композитор, издадена от печатаря на кралския двор – през 1691 година. Тогава тя е била едва на 12 години.

Коя е Франческа Качини

Франческа Качини (1587-1646) е родена на 18 септември 1587 г. във Флоренция в семейство на музиканти. Майка й е певицата Лучия Ганьоланти, а баща й е известният композитор, певец и теоретик от епохата на барока Джулио Качини. Той е свързан с „Флорентинска камерата“ – кръг от поети, музиканти и философи, основан в края на XVI век от мецената и композитор Джовани Барди, с принос в развитието на новия за онова време жанр – опера.

Франческа Качини свири на лютня, китара, клавесин; пише стихове на италиански и латински, а освен това е и прекрасна певица. Дебютът и като певица е през 1600 г. на сватбата на Мария Медичи и Хенрих ІV – кралят на Франция. Тогава тя е на 13 години и веднага започват да я наричат „Ла Чекина“ (пеещата птичка).

През 1607 г. заедно със семейството си тя посещава Франция и Хенрих ІV й предлага тя да остане при него като придворен музикант, като признава, че за него тя е най-добрата певица в цяла Франция. Но флорентинските власти решават друго – малко по-късно, през същата година, тя е назначена на служба в двора на Медичите и скоро става сред най-високо платените музиканти.

През 1607 г. годишната й заплата е 120 скуди, а седем години по-късно възнаграждението й се увеличава до 240 скуди годишно. Смята се, че Медичите й увеличават заплатата, за да затвърдят своята политическа власт и престиж и да покажат, че те са тези, които са отговорни за кариерата и музикалните изяви на Франческа Качини.

Кои са музикантите от ансамбъл „Музика антика – София“

Ансамбълът ще бъде в състав: цигулка (Пламен Маслев), барокови флейти

(Диана Петрова и Иван Иванов) китара (Лора Недялкова), виола да гамба (Вяра Грънчарова) и виолончело (Палмира Грибнева-Томанова), солистка – сопраното Гиргина Гиргинова.

Проектът „Непознати барокови гении – трета част“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване и/или разпространение – малки проекти 2025 година“.