Близо 15 000 евро и списъци с имена са иззети при акция срещу купуването на гласове в Каолиново

Близо 15 000 евро и списъци с имена са иззети при акция срещу купуването на гласове в община Каолиново, област Шумен, съобщиха от ОД на МВР – Шумен. При операцията са задържани трима души.

По време на акцията са проверени 17 обекта, за които има информация, че се използват за търговия с вот. Контролът е обхванал още 39 лица от криминалния контингент, осем местни лидери с влияние върху изборния процес и 15 собственици на фирми с цел предотвратяване на корпоративен вот.

Полицията е съставила шест предупредителни протокола и работи по един конкретен сигнал за купуване на гласове.

В хода на проверките е установено и лице, обявено за общодържавно издирване.

