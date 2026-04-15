Защо хлябът може да води до напълняване

Консумацията на хляб може незабележимо да забави метаболизма и да доведе до напнълняване без допълнителни калории.

Той отдавна е основна част от храненето и е дълбоко вкоренен в ежедневието. Но с нарастващите нива на затлъстяване учените започват да се питат дали тази зависимост от въглехидратни основни храни все още е подходяща за съвременния начин на хранене.

Затлъстяването увеличава риска от много заболявания, свързани с начина на живот, което прави превенцията му основен приоритет за общественото здраве. Традиционно изследванията се фокусират върху високия прием на мазнини като основна причина за напълняване, затова много експерименти използват диети с високо съдържание на мазнини.

Въпреки това, въглехидрати като хляб, ориз и паста се консумират ежедневно по целия свят, а ролята им в затлъстяването и метаболизма не е изследвана толкова подробно. Макар много хора да вярват, че „хлябът пълнее“ или че „въглехидратите трябва да се ограничават“, не е било ясно дали проблемът е в самите храни или в начина, по който се избират и консумират.

Изследване на предпочитанията към въглехидрати и метаболитните ефекти

За да изясни тези въпроси, изследователски екип, ръководен от проф. Шигенобу Мацумура от Университета „Осака Метрополитън“, изследва как въглехидратите влияят върху хранителното поведение и метаболизма при мишки.

Учените проверяват дали мишките предпочитат храни като пшеница, хляб и ориз пред стандартната си храна и как тези избори влияят на телесното тегло и енергийния разход. Животните са разделени в различни групи с различни режими на хранене, а учените проследяват промените в теглото, разхода на енергия, кръвните показатели и генната активност в черния дроб.

Предпочитанието към въглехидрати води до напълняване без повече калории

Резултатите показват, че мишките силно предпочитат въглехидратните храни и напълно спират да ядат стандартната си храна. Въпреки че общият прием на калории не се увеличава значително, телесното тегло и мастната маса се увеличават.

Мишките, консумирали оризово брашно, наддават по сходен начин с тези, които приемат пшенично брашно. За разлика от това, мишките на комбинирана диета с високо съдържание на мазнини и пшеница качват по-малко тегло от тези на диета с високо съдържание на мазнини и стандартна храна.

„Тези резултати предполагат, че наддаването на тегло не се дължи на специфични свойства на пшеницата, а на силното предпочитание към въглехидрати и свързаните с това метаболитни промени“, казва проф. Мацумура.

По-бавното изразходване на енергия може да е ключът

Екипът използва и метод за измерване на енергийния разход чрез анализ на дихателните газове. Резултатите показват, че напълняването не се дължи на преяждане, а на намален разход на енергия.

Допълнителни анализи разкриват:

по-високи нива на мастни киселини в кръвта

по-ниски нива на незаменими аминокиселини

увеличано натрупване на мазнини в черния дроб

повишена активност на гени, свързани с производството и транспорта на мазнини

Когато пшеничното брашно е премахнато от диетата, както телесното тегло, така и метаболитните нарушения бързо се подобряват. Това предполага, че по-балансиран режим може да помогне за по-добър контрол на теглото.

Следващи стъпки: прилагане при хора

„В бъдеще планираме да насочим изследванията си към хора, за да проверим доколко тези метаболитни промени се проявяват при реалното хранене“, заявява проф. Мацумура.

Екипът също така ще изследва:

влиянието на пълнозърнести и нерафинирани храни

ролята на фибрите

комбинациите с протеини и мазнини

методите на обработка на храната

времето на хранене

Целта е да се създаде научна основа за постигане на баланс между „вкус“ и „здраве“ в храненето.

Четете още: Какво яде крал Чарлз за един ден