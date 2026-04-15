Инвеститори оценяват Anthropic на 800 млрд. долара, компанията не бърза със сделка

Компанията за изкуствен интелект Anthropic е получила няколко предложения от инвеститори за нов кръг финансиране, които биха оценили стартъпа на около и над 800 милиарда долара, според оферти, които засега създателят на Claude отказва, споделят запознати с въпроса източници.

Ако бъде сключена, такава сделка би означавала повече от двойно увеличение спрямо предишната ѝ оценка от 350 милиарда долара, постигната при финансирането през февруари. В момента разговорите са още в ранен етап и не е сигурно дали изобщо ще се стигне до споразумение или при какви условия.

Anthropic разработва AI инструменти, които помагат на бизнеса да работи по-ефективно, например при програмиране и киберсигурност. Все повече фирми започват да използват тези решения, което води до бърз ръст на приходите и засилва конкуренцията с OpenAI.

Въпреки интереса на инвеститорите, не е ясно дали Anthropic ще набере нови средства скоро и дали ще приеме толкова висока оценка. Компанията обмисля и вариант да излезе на борсата през октомври.

Инвеститорите са впечатлени от бързия растеж на приходите, особено благодарение на големи корпоративни клиенти. Наскоро Anthropic обяви, че се доближава до около 30 милиарда долара годишни приходи – значително увеличение спрямо оценките за 19 милиарда само преди няколко месеца.

Компанията попадна и във фокуса на вниманието заради спор с Министерството на отбраната на Съединените щати за безопасността на нейните технологии. Освен това тя представи нов AI модел – Mythos, който според нея е твърде мощен, за да бъде пуснат масово, тъй като може да открива и използва слабости в софтуерни системи.