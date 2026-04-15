Нова стачка на „Луфтханза“ отмени полетите до и от София

Заради стачка на кабинния персонал на „Луфтханза“ днес и утре са отменени общо 12 полета от и до летище София – по 6 излитащи и кацащи. Стачката е организирана от синдиката УФО и обхваща и служители на „Ситилайн“. Стачката започна в 00:01 часа днес и трябва да продължи до малко преди полунощ утре.

Ръководителят на синдиката Йоахим Васкес Бюргер подчерта, че моментът за протеста е избран нарочно, тъй като съвпада със 100-годишнината от първия полет на „Луфтханза“. По думите му това е шанс да се обърне внимание на условията на труд и влиянието на управленските решения върху служителите.

През последните дни вече имаше сериозни смущения в полетите заради стачки – първо на кабинния персонал, а след това и на пилотите, което доведе до масови отменени полети, включително от и до София.

От „Луфтханза“ все още не са излезли с официална позиция за новата стачка, но при предишни подобни ситуации обясняваха, че се опитват да ограничат последствията за пътниците, като използват други авиокомпании от групата и партньори. В момента се изпълнява специално разписание, при което част от полетите – около една трета от късите и половината от дългите – все пак се осъществяват.

Стачни действия има и в дъщерната компания „Юроуингс“, където около 60% от полетите се изпълняват. Синдикатите настояват за по-добро пенсионно осигуряване и обвиняват ръководството в липса на желание за диалог, докато от компанията определят исканията като нереалистични.

Подобни стачки вече се проведоха през февруари и март, като и тогава доведоха до редица отменени полети.