Lucid Motor сменя ръководството и привлича 750 млн. долара нови инвестиции

Aвтомобилната компания Lucid Motor избра нов главен изпълнителен директор, Силвио Наполи, който досега е ръководил компанията за асансьори и ескалатори Schindler Group. Наполи има близо 31-годишен стаж в Schindler – и ще бъде вторият изпълнителен директор на Lucid след напускането на основателя Питър Роулинсън през февруари 2025 година.

Докато Наполи поеме поста, настоящият временно изпълняващ длъжността Марк Уинтерхоф ще остане в компанията като оперативен директор. Очаква се новият шеф да започне работа скоро, след като се премести от Швейцария и уреди документите си за работа в Съединените щати.

Междувременно, Lucid обяви и нови инвестиции на обща стойност 750 млн. долара. Част от тях идват от Public Investment Fund – най-големият акционер на компанията, както и от Uber Technologies.

Сделката с Uber разширява обхвата си: компанията ще инвестира още 200 млн. долара и ще купи поне 35 000 автомобила на Lucid. Тези коли ще бъдат използвани за бъдещата услуга за роботаксита на Uber. Това е значително увеличение спрямо първоначалния план от 20 000 коли.

От Lucid залагат на опита на Наполи в управлението и оптимизирането на бизнеса, въпреки че той няма предишен опит в автомобилния бранш. Според компанията именно неговият подход и умения ще помогнат за растежа ѝ – включително с нови, по-достъпни електромобили и развитие на автономни технологии.

„Опитът му в ефективното управление и внедряването на технологии ще бъде ключов за разширяването на компанията“, коментира председателят Турки Алнуайзер.