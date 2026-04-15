Министерството на отбраната информира за кацащи C-17 Globemaster на летището във Варна

В периода от 14 до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети С-17 Globemaster, съобщават днес от Министерството на отбраната. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства.

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище. Те са част от този график, уточняват още от екипа на министър Атанас Запрянов.

Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на подобни разрешения, уточняват от ведомството и добавят, че такива се издават и за въздухоплавателни средства на други страни.