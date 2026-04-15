Заплатата на Джеф Безос не се е променяла от 1998-а, но въпреки това има състояние от 250 млрд. долара

Заплатата на Джеф Безос в компанията му Amazon предизвиква дискусии в корпоративните среди. Въпреки че нетното му състояние надхвърля 250 милиарда долара, Безос получава годишно възнаграждение от едва 81 400 долара, според официалното сведение на Amazon за 2026 г., подадено до Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати. Тези суми не са се променяли от 1998 г., като показват скромно възнаграждение, което контрастира с разходите на Amazon от 1.6 милиона долара за сигурността и бизнес пътуванията му през миналата година.

Личното състояние на Джеф Безос се формира от акциите на Amazon (в която той притежава около 8%), оценени на над 200 милиарда долара. Този подход свързва финансовия му успех с дългосрочните финансови резултати на компанията – тенденция сред технологичните лидери, които предпочитат акции пред високи заплати.

„Г-н Безос е поискал да не получава допълнително възнаграждение и никога не е вземал годишни парични приходи, по-високи от текущата му заплата“, се посочва в документа.

Джеф Безос е обяснявал, че допълнително възнаграждение не е необходимо заради значителния му дял в Amazon. Стратегията му обвързва неговите цели с тези на акционерите, като се фокусира върху дългосрочния растеж, а не върху краткосрочни печалби. Структурата на възнагражденията за ръководството на Amazon отразява този подход – с акцент върху акции вместо високи основни заплати.

Докато заплатата на Безос е скромна, разходите на Amazon за неговата охрана са значителни, което се мотивира с глобалния му профил и свързаните с него рискове за сигурността, необходими за оперативната безопасност и управлението на риска. Основният му доход идва от поскъпването на акциите на Amazon, което го прави най-големият индивидуален акционер. С разрастването на компанията, личното му състояние се увеличава чрез дялово участие, а не чрез заплата, което подчертава разликата между традиционните доходи и постъпленията от цени книжа.

Стратегията на Джеф Безос за заплата е уникална сред главните изпълнителни директори. Решението му да поддържа ниска заплата показва увереност в растежа на Amazon и съответства на корпоративната култура на пестеливост и дългосрочна стратегия. Критиците обаче твърдят, че подобни структури могат да допринесат за неравенство в личните състояния, защото генерираното богатство от акции може да нараства значително и да създава разлика между ръководителите и средностатистическите служители.