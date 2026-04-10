Няма да има полети на „Луфтханза“ до София в петък

Стачка на кабинния състав на „Луфтханза“ сериозно наруши полетите в петък, 10 април. Най-силно са засегнати основните летища във Франкфурт и Мюнхен, където много полети са отменени, а останалите се изпълняват със закъснения. Очаква се протестът да продължи до 22:00 ч. българско време.

Причината за стачката са неуспешни преговори относно условията на труд на около 19 хиляди служители, както и плановете за съкращаване на близо 800 души от Cityline – партньорска компания, която прекратява дейността си.

Операторът на летище Франкфурт „Фрапорт“ съобщава, че около 580 от общо 1350 планирани полета са отменени, като това включва всички авиокомпании, а не само „Луфтханза“.

От летище София пък няма планирани полети до Франкфурт и Мюнхен с германската авиокомпания за днес.