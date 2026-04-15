151 000 регистрирани безработни към края на март, безработицата е 5,3%

Регистрираните в Бюрата по труда безработни са малко над 151 000 души, а равнището на безработицата е 5,3% – сочат данните на Агенцията по заетостта към края на март.

Хората без препитание са с близо 3 на сто по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

През март 2026 г. над 16 000 души са започнали работа с подкрепата на Агенцията.

От страна на бизнеса са заявени над 15 000 свободни работни места.

Най-много са в хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, търговия.

Сред най-търсените професии са служители в персоналните услуги, продавачи, шофьори, работници по събиране на отпадъци, оператори на машини, както и работници в промишлеността, строителството, транспорта и селското стопанство.

През месеца са издадени над 9 400 ваучера за обучение на безработни и заети за придобиването на нови умения и повишаването на квалификацията в условията на ускорена дигитализация и технологични промени.