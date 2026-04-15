От НЗОК заявиха, че нямат право да регулират цените на скъпите лекарства

В своя позиция от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) обявиха, че не регулират ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарства. Техният отговор идва на фона на изнесените от Здравното министерство данни за проверка на 7 държавни болници, купували едни и същи лекарства с ценова разлика в един от случаите до 16 пъти.

“Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към Касата, а механизмът за тяхното изразходване е нормативно регламентиран от здравното ведомство”, уточняват от Здравната каса.

Те допълват, че здравният фонд няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти.

От Здравната каса подчертават, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е здравното министерство, което е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК отчита изразходването на тези средства съгласно ред и формуляри, утвърдени от министерството.

“НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства”, допълват от институцията в своя защита.

Пред общественото радио д-р Николай Болтаджиев – бивш член на Надзорния съвет на Здравната каса, заяви, че лекарствата за редки болести не трябва да се купуват от болниците, а директно от Здравната. По думите му, проблемът е в законодателството, но то не се променя заради така нареченото фармацевтично лоби.