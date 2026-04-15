Столична община се зае с почистването на незаконно сметище в Долни Богров

От Столична община се заеха със задачата да почистят незаконното сметище край езерата на село Долни Богров, съобщиха от общинската администрация. По разпореждане на заместник-кмета по екология Николай Неделков общинското дружество „Софекострой“ ще предостави техника и екипи за извозването на отпадъците от общинските имоти, попадащи в защитената зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Очаква се паралелно с почистването от Столична община да монтират и денонощно видеонаблюдение.

„За мен безопасността и здравето на гражданите, както и опазването на природата, не са въпрос на административни преписки, а водещ управленски приоритет“, заяви Неделков, цитиран в съобщението.

Според него устойчивото решение изисква всички институции – от районните администрации до министерствата – да действат координирано и в партньорство. От Общината припомнят, че случаят край Долни Богров е част от системен проблем, по който екипите на Инспектората работят от 2021 година.

Неделков призова за прекратяване на „колективната институционална безотговорност“ и подчерта, че незаконните сметища представляват риск за здравето на хората.

По данни на общинската администрация на територията на Столична община са картографирани 240 незаконни сметища.

