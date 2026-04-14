При стрелба в училище в Турция - 19-годишен рани 16 души и се самоуби

В Турция 16 души, сред които и ученици, бяха ранени при стрелба в училище в град Сиверек, окръг Шанлъуфра (Югоизточна Турция). За това съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА. Извършителят е на 19 години и е бивш ученик на учебното заведение. Той се самоубил, когато разбрал, че ще бъде заловен. От пострадалите 12 са настанени в болница.

Причината за стрелбата все още не е ясна, като от турската телевизия продължават да излъчват на живо от мястото на инцидента тази сутрин. До момента е известно, че стрелецът е учил в училището до девети клас, след което се е преместил да учи на друго място. Според сведения нападателят е използвал ловна пушка.

По информация на онлайн изданието “Хюриет” очевидци са съобщили за взети заложници. Част от учениците, които са се намирали в сградата, са се опитали да избягат, скачайки от прозореца.

Нападателят се скрил в самото училище и отказал да се предаде, въпреки предупрежденията от полицията, изпратена на място. Последвало и изпращането на специални части.