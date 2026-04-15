„Край на тъмните стаички“: Общо 10 897 паравани за гласуване са предоставени на всички общини

Близо 11 хил. предоставени паравани за гласуване, приложение за хората със зрителни увреждания, разкрити нови схеми и над 1 млн. евро, предназначено за купуване на гласове, конфискувано от МВР. Така служебната власт обобщи работата си по подготовката на предсрочните парламентарни избори на 19 април в последния брифинг на Координационния съвет за подготовка на изборите преди самия вот.

Съветникът на служебния министър-председател по въпросите на изборите Ваня Нушева съобщи, че със същия кадрови ресурс и почти същия брой специализирани акции има четири до пет пъти по-голяма разкриваемост към настоящия момент по отношение на образуваните досъдебни производства за купуване на гласове и други престъпления срещу избирателните права на гражданите.

Тя изтъкна усилията на правителството и областните управители за провеждане на честни и добре организирани избори, в които гражданите да гласуват свободно. Нушева отбеляза, че избирателните списъци са ключови за процеса и че МРРБ и ГРАО са свършили основната работа по изготвянето и предоставянето им, като са осигурили и информация, която да улесни гражданите при откриването на секцията им.

Акцент беше поставен и върху организацията на гласуването в чужбина, така че възможно най-много български граждани да могат да упражнят правото си на вот. Машините за гласуване вече са изпратени до секциите, където ще се използват.

Министерството на електронното управление е работило за осигуряване на възможности за видеонаблюдение и контрол върху изборния процес, включително и върху машинното гласуване. Осигурени са и QR кодове, които да улеснят хората със зрителни увреждания при гласуването.

За по-голяма сигурност на изборните книжа са въведени номерирани пломби за чувалите с бюлетини, с цел да се предотвратят злоупотреби. В заключение Нушева заяви, че през последните два месеца е създаден механизъм за координация между институциите, а всички необходими материали за изборите вече са подготвени, отпечатани и доставени.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев съобщи, че са иззети 5000 евро и 6000 британски паунда, предназначени за купуване на гласове.

Той обясни, че през последния месец ръководството на МВР е посетило всички областни дирекции в страната. В тези посещения са участвали министърът, главният секретар и представители на политическото ръководство. Последната среща е била в областната дирекция в София-област, като до края на седмицата ще бъдат обходени и всички големи градове в региона.

По думите му целта на тези действия е да се създаде увереност сред служителите, че работата на МВР е безпристрастна – няма предпочитания към нито една партия и всеки сигнал се разглежда еднакво сериозно. Така се подчертава, че всички са равни пред закона. Според него резултатите показват и повишаване на доверието към институцията.

Към 9:00 ч. четири дни преди изборите са получени 1743 сигнала, което е значително повече спрямо 479 за същия период през 2024 година. Образуваните наказателни производства са 461 при 100 преди две години. Бързите производства за престъпления срещу политическите права са 458, докато през 2024 г. са били 89.

Задържаните лица също са значително повече – 288 спрямо 56 преди предишните избори. Издадените предупредителни протоколи са 4188 при 1399 през 2024 година.

Анчев подчерта, че тези резултати са постигнати с почти същия ресурс на терен, което показва по-ефективна работа на МВР.