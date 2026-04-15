Джейми Даймън казва, че моделът Mythos на Anthropic разкрива „много повече уязвимости“ за кибератаки

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън заяви във вторник, че макар инструментите с изкуствен интелект в бъдеще да могат да помогнат на компаниите да се защитават от кибератаки, в момента те ги правят по-уязвими.

Даймън каза, че JPMorgan тества най-новия модел на Anthropic – предварителната версия на Mythos, обявена миналата седмица като част от усилията си да извлече ползи от AI, като същевременно се предпази от злонамерени участници, използващи същата технология.

„AI влоши нещата, направи ги по-трудни“, каза Даймън пред анализатори по време на представянето на финансовите резултати. „Той създава допълнителни уязвимости, но може би в бъдеще и по-добри начини за защита.“

На въпрос за Mythos, Даймън изглежда се позова на предупреждението на Anthropic, че моделът вече е открил хиляди уязвимости в корпоративен софтуер.

„Мисля, че сте прочели точно какво представлява,“ каза той. „Показва, че има много повече уязвимости, които трябва да бъдат поправени.“

Тези коментари показват как изкуственият интелект, възприеман от компаниите като инструмент за повишаване на продуктивността, се превръща и в сериозна заплаха, като дава на злонамерени участници нови начини да проникват в технологични системи. Миналата седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесент свика среща с ръководители на банки, за да обсъдят рисковете, свързани с Mythos.

JPMorgan – най-голямата банка в света по пазарна капитализация от години инвестира значителни средства, за да бъде една крачка пред заплахите, с екипи от експерти и постоянна координация с държавни институции, каза Даймън.

„Харчим много пари. Имаме водещи експерти. Поддържаме постоянен контакт с правителството,“ добави той. „Това е работа на пълен работен ден и я вършим непрекъснато.“

Въпреки това Даймън предупреди, че рисковете надхвърлят всяка отделна институция поради взаимосвързаността на финансовата система.

„Това не означава, че всичко, на което банките разчитат, е добре защитено,“ каза той. „Банките са свързани с борси и други системи, които създават допълнителни слоеве риск.“

Финансовият директор на JPMorgan Джереми Барнъм добави, че индустрията отдавна знае, че AI има двоен ефект върху киберсигурността.

„Тези инструменти могат да улеснят откриването на уязвимости, но също така могат да бъдат използвани от злонамерени лица в режим на атака,“ каза той.

Даймън подчерта също, че въпреки напредналите AI технологии, основните практики за киберсигурност остават изключително важни.

„Голяма част от това е базова хигиена… как защитавате данните си? Как защитавате мрежите, рутерите, хардуера си, как сменяте паролите си?“ каза той. „Правенето на тези неща правилно значително намалява риска.“

Главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон също заяви, че банката му тества Mythos, но отказа да даде повече подробности.

Четете още: Инвеститори оценяват Anthropic на 800 млрд. долара, компанията не бърза със сделка