Денят по диагонал – 15 април 2026 г.

Служебният премиер Андрей Гюров предупреди за подготовка на огромна сума фалшиво евро, която може да бъде използвана за купуване на гласове на предстоящите избори.

Информацията е получена от главния секретар на МВР. Премиерът заяви, че целта не е само изкривяване на вота, но и директна измама на гражданите.

До извънредните парламентарни избори остават няколко дни. В последните месеци на миналата година и началото на настоящата се ширеше (нещо повече, бе помпано) очакване, че предстои народно цунами, което ще помете статуквото.

Първо тази екзалтация идваше от ПП-ДБ, които неизвестно защо бяха решили, че пълните протестиращи площади ще прелеят в електорална подкрепа за тях. После дойде еуфорията от дългоочакваното слизане на президента сред народа и появата на неговия нов политически проект.

Целта на „Пеевски-Борисов“ е 80 депутати и нова спирала от избори, смята Ивайло Мирчев

Дотук Радев е на ниво програма и думи. Първоначално изкара дясна програма, после направи странни ходове и я замаза в знаково интервю за проруски журналист. Там каза, че България гледа на изток, че чака газ и петрол от Русия. Ако това е предизборно говорене за спокойствие на някои свои избиратели е едно. Но ако тези думи прерастнат в законодателни действия в следващия парламент, страната ни има голям проблем.

Фирмите от сектора на отбраната все по-често искат от Европейската инвестиционна банка да им помогне да преминат към алтернативни енергийни източници, тъй като войната в Иран качи цената на петрола.

„Към нас се обърнаха компании в отбранителния бранш“, посочва в интервю Христо Стойков – ръководител на службата за сигурност и отбрана на ЕИБ.

Паскал е партнирал с държавата – преди контрабандата се контролираше от ДС, сега не е по-различно, но службата носи друго име, смята Велислав Величков

Ако стана народен представител, ще предложа да се създаде анкетна комисия по разследването „Петрохан“. За да видим какво се крие от обществото.

Често ставаме свидетели на безобразия, които трудно намират обяснение – едни се случват на дребно, почти незабележимо в ежедневието, а други – високо горе, там, където решенията струват милиони евро.

В единия край на тази картина някой посяга на кутия с дарения в църква, предназначени за лечение на болни. В другия пък цели системи позволяват лекарства за тежко болни деца да се купуват на цени, които се разминават не с проценти, а с хиляди.

Блокадата на иранските пристанища от страна на Съединените щати е „напълно приложена“ и спря по-голямата част от икономическата активност на Техеран само за ден и половина, заяви в сряда – 15 април ръководителят на Централното командване на Съединените щати.

В същото време се появяват съобщения за търговски трафик, преминаващ през Ормузкия проток – стратегическата „тясна точка“ между Иран и Оман, през която преминават 20% от световния износ на петрол и 80% от иранския износ.