Великотърновски села ползват вода с над допустимите стойности на нитрати и хром

Великотърновски

В питейната вода на шест населени места в област Велико Търново здравните власти са регистрирали нитрати и хром над допустимите стойности. Изследването е за първото тримесечие на годината, съобщава кореспондент на БНР. Завишените нитрати са открити във водата на великотърновското село Никюп и павликенските Дъскот, Патреш и Горна Липница, а по-голямата концентрация на хром – в свищовските села Совата и Драгомирово.

Отклоненията в нормите са засечени при 10% от извършените проби от Регионалната здравна инспекция. Повишена мътност на питейната вода е отчетена във великотърновското село Големаните.

Важен детайл е, че шестте села с нитрати и хром над допустимите стойности, са на воден режим заедно с още 13 населени места във Великотърновска област. През 2025 г. жители на засегнатите села организираха протести.

От РЗИ съобщават, че заради установените отклонения са издадени 4 предписания на ВиК „Йовковци“ за засилен контрол върху мътността, осигуряване на качествена питейна вода в Големаните и ремонт на водоснабдителни съоръжения в община Свищов.

