Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда за умишлено причинена смърт

Делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който през лятото на миналата година помете петима души с АТВ в курорта „Слънчев бряг“ и впоследствие причини смъртта на 35-годишната Христина, отива на съд, съобщиха от държавното обвинение. Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на жената, тежка телесна повреда на нейния 4-годишен син Мартин, както и средни телесни повреди на други две лица.

Случаят е от 14 август 2025 г., като преди да почине Христина бе близо три седмици в кома в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Синът й, също в състояние на кома, на 24 август бе транспортиран с медицински хеликоптер от Бургас до болницата „Пирогов“ в столицата. Седмици наред лекари се бориха за живота му.

След химико-токсикологичната експертиза на Никола Бургазлиев се установи, че в кръвта и урината му има следи от марихуана. След смъртта на Христина, Окръжният съд в Бургас му постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ и преквалифицира телесната повреда от средна в тежка.

Освен това разследващите установиха, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. Предстои Окръжен съд-Бургас да нарочи дата и начален час на заседанието по делото.

Преди няколко месеца, окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви, че за повдигнатото обвинение законът предвижда до 20 години затвор или доживотна присъда. Пак тогава, Мариан Маринов от Националната следствена служба, която работи по делото, обяви че младежът е употребил марихуана от 36 до 48 часа преди вземането на кръвната проба.

След инцидента стана ясно, че бащата на Бургазлиев е полицай, а майката работи в съдебната система. Заради това близки на пострадалите подадоха сигнал, в резултат на което на 25 август тогавашният вътрешен министър Даниел Митов разпореди втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица.

Преди това – на 21 август – изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас да възложи разследването на пътнотранспортното произшествие с АТВ на Националната следствена служба.