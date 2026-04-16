Сигнали за 4 бомби в столични училища - искат 100 000 долара

Сигнали за 4 бомби в училища у нас – искат 100 000 долара

Сигнали за поставени 4 бомби в училища са получени по имейл в София и Варна, сочи неофициална информация на bTV. По първоначални данни съобщенията са изпратени до електронните пощи на учебните заведения, като текстът е написан на развален руски език.

В София засегнатите училища са „Св. Георги“, „Дарби колидж“ и „Британско училище“. От полицията във Варна съобщиха, че няма постъпили при тях сигнали. Проверено е и едно частно училище – филиал на столично, в което е постъпил отново заплашителен имейл.

По официална информация от СДВР за БТА е получен сигнал за Международното училище „Златарски“, като в момента се извършва проверка.

В заплашителните имейли се посочва, че сградите трябва да бъдат евакуирани в рамките на 2 часа, като се изисква плащане на 100 000 долара в криптовалута.

Към момента информацията не е официално потвърдена.

По-рано през деня беше подаден сигнал за бомба в сградата на Съдебната палата в София. След извършена проверка беше установено, че няма взирвно устройство.

